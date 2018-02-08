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February 8, 2018 / 9:50 PM / in 9 hours

BRIEF-Forestar Announces Strategic Asset Sale To Starwood Capital Group For $232 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Forestar Group Inc:

* FORESTAR ANNOUNCES STRATEGIC ASSET SALE TO STARWOOD CAPITAL GROUP FOR $232 MILLION

* FORESTAR GROUP INC - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO HAVE A MATERIAL IMPACT ON FORESTAR‘S FISCAL 2018 EARNINGS

* FORESTAR GROUP INC - ‍IN FISCAL 2018, EXPECTS TO INVEST ABOUT $400 MILLION IN LAND ACQUISITION AND DEVELOPMENT

* FORESTAR GROUP INC - ‍IN FISCAL 2018, FORESTAR EXPECTS TO INVEST APPROXIMATELY $400 MILLION IN LAND ACQUISITION AND DEVELOPMENT​

* FORESTAR GROUP INC - ‍FORESTAR ALSO EXPECTS ITS ANNUAL DELIVERIES TO GROW TO APPROXIMATELY 10,000 LOTS BY FISCAL 2020​

* FORESTAR GROUP INC - ‍ALSO EXPECTS ITS ANNUAL DELIVERIES TO GROW TO APPROXIMATELY 10,000 LOTS BY FISCAL 2020​

* FORESTAR GROUP INC - ‍SALE INCLUDES 20 LEGACY COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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