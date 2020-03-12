BRIEF-ForFarmers FY Underlying EBITDA Decreases To 88.5 Million Euros

March 12 (Reuters) - ForFarmers NV:
* FY NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES: UP 17.1% TO EUR 96 MILLION
* FY GROSS PROFIT: DOWN 0.6% TO €440.7 MILLION; DESPITE FURTHER VOLUME DECLINE, RECOVERY IN H2-2019 COMPARED TO H1-2019 (H1: IMPACT OF UNFAVOURABLE PURCHASING POSITION AND ALSO VOLUME DECLINE)
* DIVIDEND PROPOSAL: TOTAL OF EUR 0.28 PER ORDINARY SHARE (REGULAR DIVIDEND OF EUR 0.19 AND A SPECIAL DIVIDEND OF EUR 0.09)
* FY UNDERLYING EBITDA: DOWN 11.6% TO EUR 88.5 MILLION; INCLUDING POSITIVE IFRS 16 EFFECT (EUR 5.8 MILLION)
* WELL ON TRACK WITH REALISATION OF EARLIER ANNOUNCED EUR 10 MILLION COST SAVING IN 2021
* WILL BE ANNOUNCING STRATEGY FOR YEARS 2020 -2025 ON 12 MAY 2020
* FORFARMERS NV SAYS FY TOTAL FEED VOLUME: UP 0.7% TO 10.1 MILLION TONNES
* OUTLOOK: WE WILL BE ANNOUNCING STRATEGY FOR YEARS 2020 -2025 ON 12 MAY 2020
* ON BREXIT: FORFARMERS REMAINS OPTIMISTIC THAT THERE WILL ULTIMATELY BE AN EXPANSION OF UK PIG AND POULTRY OUTPUT
* EXPECTS TO CONTINUE THE TREND OF THE SECOND HALF-YEAR OF 2019 IN 2020
* ON CORONAVIRUS: AT THIS POINT IN TIME THERE IS NO MATERIAL IMPACT ON FUTURE RESULTS YET Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)