Healthcare
March 10, 2020 / 2:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Forgame Holdings Updates On Coronavirus Impact

1 Min Read

March 10 (Reuters) - Forgame Holdings Ltd:

* BEIJING XIGUA’S PHYSICAL STORES UNDER GROUP WERE SEVERELY AFFECTED DUE TO EPIDEMIC

* AGREED WITH BEIJING XIGUA’S PROPOSAL ON RETAINING NOT MORE THAN 10 BEST PERFORMING DIRECT SALES STORES

* OTHER THAN 10 STORES, TO CLOSE DOWN OTHER DIRECT SALES STORES WHICH EXPECT DECREASE IN REVENUE DUE TO EPIDEMIC

* ELECTED TO REQUEST FROM VENDOR, KONGZHONG GROUP & BEIJING XIGUA FOR COMPENSATION BY WAY OF CASH OF ABOUT RMB150.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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