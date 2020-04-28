Healthcare
April 28, 2020 / 7:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Forterra Announces Recommencement Of Some Operations

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Forterra PLC:

* FORTERRA PLC - RECOMMENCEMENT OF OPERATIONS

* FORTERRA PLC - HAVE BEEN ABLE TO CONTINUE MANUFACTURING SMALL VOLUMES OF PRECAST CONCRETE PRODUCTS TO SUPPORT ESSENTIAL PUBLIC SECTOR PROJECTS

* FORTERRA PLC - WILL RELIGHT KILN AT ONE OF OUR BRICK MANUFACTURING FACILITIES THIS WEEK READY TO RESTART PRODUCTION

* FORTERRA PLC - WILL ALSO RECOMMENCE PRODUCTION OF HOLLOWCORE CONCRETE FLOORING

* FORTERRA PLC - EXPECTS TO RECOMMENCE PRODUCTION AT TWO FURTHER FACILITIES IN MAY

* FORTERRA PLC - MAJORITY OF FORTERRA FACILITIES WILL NOT RESUME MANUFACTURING BEFORE SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage:

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