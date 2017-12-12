FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Forterra Says U.S. Court Granted Motion To Dismiss Relating To Lawsuit Filed By Affiliates Of Heidelbergcement A.G.
Sections
Featured
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
Future of Money
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
U.S. transit agencies cautious on electric buses
Energy & Environment
U.S. transit agencies cautious on electric buses
The write stuff: lessons from author James Patterson
Life lessons
The write stuff: lessons from author James Patterson
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 12, 2017 / 11:38 AM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-Forterra Says U.S. Court Granted Motion To Dismiss Relating To Lawsuit Filed By Affiliates Of Heidelbergcement A.G.

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Forterra Inc:

* FORTERRA - ON DEC 8, U.S. COURT GRANTED MOTION TO DISMISS FILED BY CERTAIN AFFILIATES OF CO RELATING TO LAWSUIT FILED BY AFFILIATES OF HEIDELBERGCEMENT A.G.

* FORTERRA - COURT ALSO RULED THAT AFFILIATES OF HEIDELBERGCEMENT A.G.‘S INDEMNIFICATION CLAIMS WERE BARRED DUE TO CONTRACTUAL STATUTE OF LIMITATIONS

* FORTERRA-HEIDELBERGCEMENT A.G. LAWSUIT IS CONCERNING AN EARN-OUT CONTINGENCY AS PER DEAL GOVERNING 2015 ACQUISITION OF CERTAIN BUSINESSES FROM HEIDELBERG

* FORTERRA-COURT RULED INDEPENDENT ACCOUNTING ARBITRATOR APPOINTED POST 2015 ACQUISITION DEAL HAS JURISDICTION OVER CALCULATION OF ADJUSTED EBITDA UNDER DEAL Source text: (bit.ly/2BbKj2O) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.