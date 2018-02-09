FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Healthcare
February 9, 2018 / 7:51 AM / in 13 hours

BRIEF-Fortis Healthcare Deny News That Auditors Refused To Sign Accounts For Q2

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Fortis Healthcare Ltd:

* FORTIS HEALTHCARE CLARIFIES ON NEWS ITEM ON SINGH BROTHERS TAKING $78 MILLION OUT OF CO

* SAYS DENY ALLEGED NEWS THAT AUDITORS HAVE REFUSED TO SIGN ACCOUNTS FOR Q2

* FORTIS HEALTHCARE SAYS UNIT HAS DEPLOYED FUNDS IN SECURED SHORT-TERM INVESTMENTS WITH COMPANIES IN NORMAL COURSE OF TREASURY OPERATIONS

* LIMITED REVIEW PROCESS FOR Q2 AND Q3 RESULTS ARE IN PROGRESS

* FORTIS HEALTHCARE SAYS LOANS WORTH 4.73 BILLION RUPEES HAVE BEEN RECOGNIZED AS RELATED PARTY TRANSACTIONS

* SAYS LOANS CONCERNED ARE ADEQUATELY SECURED, REPAYMENT HAS COMMENCED Source text: bit.ly/2C6Ddtz Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.