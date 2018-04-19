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April 19, 2018 / 3:11 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fortis Healthcare Gets Revised Binding Offer From Munjals And Burmans To Invest Directly Into Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Fortis Healthcare Ltd:

* HAS GOT IMPROVED BINDING OFFER FROM HERO/MUNJALS AND BURMANS TO INVEST DIRECTLY INTO CO

* SAYS MUNJALS AND BURMANS NOW PROPOSING TO INVEST 15 BILLION RUPEES DIRECTLY INTO CO ON CERTAIN TERMS

* SAYS UPFRONT INVESTMENT BY MUNJALS AND BURMANS INTO CO WILL BE 7.50 BILLION RUPEES

* INVESTMENT BY MUNJALS AND BURMANS TO BE MADE IMMEDIATELY ON ACCEPTANCE OF IMPROVED OFFER WITHOUT DUE DILIGENCE

* FOR INVESTMENTS, MUNJALS AND BURMANS GROUP SEEKS TWO BOARD SEATS AND RECOMMEND MORE INDEPENDENT DIRECTORS BE ADDED TO CO'S BOARD Source text - bit.ly/2vtMWMt Further company coverage:

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