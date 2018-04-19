BRIEF-Fortis Healthcare To Establish Independent Evaluation Process For Evaluating All Binding Proposals

April 19 (Reuters) - Fortis Healthcare Ltd:
* CO APPROVED CONSTITUTION OF EXPERT ADVISORY COMMITTEE, TO OVERSEE EVALUATION PROCESS AND FUNCTION AS ADVISOR TO BOARD
* DECIDED TO ESTABLISH INDEPENDENT EVALUATION PROCESS FOR EVALUATING ALL BINDING PROPOSALS
* SAYS BOARD IS SCHEDULED TO MEET ON APRIL 26, 2018 TO DECIDE THE FURTHER COURSE OF ACTION
* CO APPROVED APPOINTMENT OF ROHIT BHASIN AS ADDITIONAL DIRECTOR (INDEPENDENT) OF CO WITH IMMEDIATE EFFECT FOR 5 YEARS
* STANDARD CHARTERED BANK DIRECTED TO ASSIST THE EXPERT ADVISORY COMMITTEE AND THE BOARD
* DECIDED TO ESTABLISH INDEPENDENT EVALUATION PROCESS FOR EVALUATING ALL BINDING PROPOSALS
* ADVISORY COMMITTEE WILL BE CHAIRED BY DEEPAK KAPOOR, FORMER CHAIRMAN AND CEO OF PWC INDIA
* TAKES NOTE OF REQUISITION FROM FEW SHAREHOLDERS FOR EGM TO APPOINT 3 NEW INDEPENDENT DIRECTORS, REMOVAL OF EXISTING DIRECTORS Source text - reut.rs/2vtxXSv Further company coverage: