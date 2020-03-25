Healthcare
March 25, 2020 / 10:34 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fortress Minerals Updates On Restricted Movement Control Order By Govt. Of Malaysia

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Fortress Minerals Ltd:

* FORTRESS MINERALS LTD UPDATES ON RESTRICTED MOVEMENT CONTROL ORDER IMPLEMENTED BY GOVERNMENT OF MALAYSIA

* HAS TO CONTINUE TO CEASE MINING ACTIVITIES IN BUKIT BESI, TERENGGANU, MALAYSIA THROUGH TO 14 APRIL 2020

* GROUP IS UNABLE TO QUANTIFY NOR DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER FOR FINANCIAL YEAR ENDING 28 FEBRUARY 2021

* UNABLE TO DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER ON EARNINGS PER SHARE OF GROUP FOR FY Source text for Eikon: Further company coverage:

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