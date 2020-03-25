BRIEF-Fortress Minerals Updates On Restricted Movement Control Order By Govt. Of Malaysia

March 25 (Reuters) - Fortress Minerals Ltd:
* FORTRESS MINERALS LTD UPDATES ON RESTRICTED MOVEMENT CONTROL ORDER IMPLEMENTED BY GOVERNMENT OF MALAYSIA
* HAS TO CONTINUE TO CEASE MINING ACTIVITIES IN BUKIT BESI, TERENGGANU, MALAYSIA THROUGH TO 14 APRIL 2020
* GROUP IS UNABLE TO QUANTIFY NOR DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER FOR FINANCIAL YEAR ENDING 28 FEBRUARY 2021
* UNABLE TO DETERMINE EXTENT OF FINANCIAL IMPACT OF ORDER ON EARNINGS PER SHARE OF GROUP FOR FY Source text for Eikon: Further company coverage: