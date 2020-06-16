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June 16, 2020 / 12:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fortum: Belgian Court Of Appeal Rules In Favour Of Fortum On Income Tax Case

1 Min Read

June 16 (Reuters) - Fortum Oyj:

* BELGIAN COURT OF APPEAL RULES IN FAVOUR OF FORTUM ON INCOME TAX CASE FOR THE YEAR 2008

* DECISION CONCERNS FORTUM’S BELGIAN FINANCING COMPANY, FORTUM EIF NV,

* SHOULD DECISION BECOME FINAL, POSSIBLE REPAYMENT OF DISPUTED AMOUNTS OF EUR 113 MILLION WOULD HAVE A POSITIVE CASH FLOW EFFECT FOR FORTUM

* ADDITIONAL TAXES CLAIMED FOR 2008 AMOUNT TO EUR 36 MILLION

* HAS SIMILAR TAX CASES PENDING FOR YEARS 2009-2012 AND EXPECTS REMAINING YEARS TO FOLLOW DECISIONS FOR 2008 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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