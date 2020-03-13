Healthcare
March 13, 2020 / 8:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fortum Provides Instructions Concerning AGM Due To Corona Virus Situation

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Fortum Oyj:

* INSTRUCTIONS CONCERNING ANNUAL GENERAL MEETING OF FORTUM CORPORATION

* DUE TO CORONA VIRUS SITUATION, WE HAVE MADE ARRANGEMENTS TO MITIGATE RISK FOR CORONA INFECTION.

* IT IS NOT POSSIBLE TO ASK QUESTIONS OR VOTE THROUGH VIDEO.

* WE HAVE ARRANGED A POSSIBILITY FOR SHAREHOLDERS, WHO HAVE REGISTERED TO FORTUM CORPORATION’S ANNUAL GENERAL MEETING, A POSSIBILITY TO FOLLOW MEETING THROUGH A VIDEO LINK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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