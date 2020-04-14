Healthcare
April 14, 2020 / 9:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fortuna Reports Production Of 1.8 Mln Ounces Of Silver And 10,101 Ounces Of Gold For Q1

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Fortuna Silver Mines Inc:

* FORTUNA REPORTS PRODUCTION OF 1.8 MILLION OUNCES OF SILVER AND 10,101 OUNCES OF GOLD FOR THE FIRST QUARTER OF 2020

* FORTUNA SILVER MINES -PRODUCED 1.8 MILLION OUNCES OF SILVER AND 10,101 OUNCES OF GOLD, PLUS BASE METAL BY-PRODUCTS IN TWO OPERATING MINES IN LATIN AMERICA

* FORTUNA SILVER MINES INC - REDUCED PRODUCTION AT CAYLLOMA MINE DURING Q1 OF 2020

* FORTUNA SILVER MINES INC - SUBSEQUENT TO END OF QUARTER, SUSPENSION OF OPERATIONS AT SAN JOSE MINE DUE TO COVID-19

* FORTUNA SILVER MINES INC - WITHDRAWN ITS PRODUCTION AND COST GUIDANCE FOR 2020 UNTIL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below