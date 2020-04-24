Healthcare
April 24, 2020 / 9:46 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Forward Pharma Reports Financial And Operational Results From The Year Ended December 31, 2019

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Forward Pharma A/S:

* FORWARD PHARMA REPORTS FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS FROM THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

* FORWARD PHARMA A/S - AS OF DECEMBER 31, 2019, WE HAVE $77.6 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND OUR WORKING CAPITAL IS $77.6 MILLION

* FORWARD PHARMA- HAVE SUFFICIENT LIQUIDITY TO ALLOW TO MEET PLANNED OPERATING ACTIVITIES IN NORMAL COURSE OF BUSINESS BEYOND YEAR ENDING DEC 31, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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