Healthcare
March 17, 2020 / 12:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fossil Group Provides Covid-19 Business Update

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Fossil Group Inc:

* FOSSIL GROUP, INC. PROVIDES COVID-19 BUSINESS UPDATE

* FOSSIL GROUP - CLOSING ALL STORES IN NORTH AMERICA, SUBSTANTIAL NUMBER OF STORES IN EUROPE BASED ON LOCAL GOVERNMENT GUIDELINES, THROUGH MARCH 28TH

* FOSSIL GROUP INC - ASIA PACIFIC STORES ARE CURRENTLY OPERATING

* FOSSIL GROUP - DUE TO HEIGHTENED UNCERTAINTY SURROUNDING COVID-19, WITHDRAWING Q1 AND FY 2020 FINANCIAL GUIDANCE ISSUED ON FEBRUARY 26, 2020.

* FOSSIL GROUP INC - EXPECT TO PROVIDE A FURTHER UPDATE DURING OUR Q1 2020 EARNINGS CONFERENCE CALL. Source text for Eikon: Further company coverage:

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