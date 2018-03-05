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March 5, 2018 / 9:47 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Foundation Medicine Enters Into Amended And Restated Ex-US Commercialization Agreement With F. Hoffmann-La Roche Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Foundation Medicine Inc:

* FOUNDATION MEDICINE SAYS ON FEB 28, CO ENTERED INTO AMENDED AND RESTATED EX-US COMMERCIALIZATION AGREEMENT WITH F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD - SEC FILING

* FOUNDATION MEDICINE INC - AGREEMENT AMENDS AND RESTATES THAT CERTAIN EX-US COMMERCIALIZATION AGREEMENT, EFFECTIVE AS OF APRIL 7, 2015

* FOUNDATION MEDICINE- PER AGREEMENT, ROCHE HAS EXCLUSIVE RIGHT IN TERRITORY TO COMMERCIALIZE CO’S CLINICAL DIAGNOSTIC TESTING COMMERCIAL PRODUCTS

* FOUNDATION MEDICINE INC - INITIAL TERM OF AGREEMENT EXPIRES ON APRIL 7, 2020 AND MAY BE EXTENDED BY ROCHE FOR ADDITIONAL TWO-YEAR PERIODS Source text (bit.ly/2FiMt07) Further company coverage:

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