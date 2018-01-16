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January 16, 2018 / 12:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Foundation Medicine, Pfizer Announce Partnership To Develop Companion Diagnostics For Pfizer’S Oncology Portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Foundation Medicine Inc:

* FOUNDATION MEDICINE AND PFIZER ANNOUNCE BROAD PARTNERSHIP TO DEVELOP COMPANION DIAGNOSTICS FOR PFIZER’S ONCOLOGY PORTFOLIO

* FOUNDATION MEDICINE - PARTNERSHIP FOCUSES ON DEVELOPMENT, REGULATORY SUPPORT AND COMMERCIALIZATION OF COMPANION DIAGNOSTICS

* FOUNDATION MEDICINE - CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES ISSUED PRELIMINARY NATIONAL COVERAGE DETERMINATION FOR FOUNDATIONONE CDX

* FOUNDATION MEDICINE INC - FINAL POLICY FOR FOUNDATIONONE CDX IS EXPECTED TO ISSUE DURING Q1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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