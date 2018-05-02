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May 2, 2018 / 8:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fox Factory Holding Q1 Earnings Per Share $0.55

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Fox Factory Holding Corp:

* ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q2 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.43 TO $0.49

* SEES Q2 2018 SALES $141 MILLION TO $149 MILLION

* Q1 SALES $129.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $125.8 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.72 TO $1.86

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.36

* SEES FY 2018 SALES $555 MILLION TO $575 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46, REVENUE VIEW $142.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.78, REVENUE VIEW $560.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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