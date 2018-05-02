BRIEF-Fox Factory Holding Q1 Earnings Per Share $0.55

May 2 (Reuters) - Fox Factory Holding Corp:
* SEES Q2 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.43 TO $0.49
* Q1 SALES $129.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $125.8 MILLION
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.72 TO $1.86
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.36
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46, REVENUE VIEW $142.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.78, REVENUE VIEW $560.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)