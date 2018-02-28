BRIEF-Foxtons pre-tax profit falls as London market slumps​

Feb 28 (Reuters) - Foxtons Group Plc:
* FY REVENUE 117.6 MILLION STG VERSUS 132.7 MILLION STG YEAR AGO
* FOCUS ON TIGHT COST CONTROL WITH COSTS REDUCED BY £5.6M
* RESILIENT PERFORMANCE FROM LETTINGS BUSINESS WITH REVENUE OF £66.3M DOWN 3% VERSUS PRIOR YEAR DRIVEN BY LOWER RENTAL RATES IN MARKET.
* SALES REVENUE OF £42.6M, DOWN 23%, A RESULT OF CONTINUED MARKET WEAKNESS CAUSING LOWER TRANSACTION VOLUMES.
* PROFIT BEFORE TAX £6.5M; £8.8M EXCLUDING £2.3M CHARGE RELATING TO ADJUSTED ITEMS.
* ”WE ARE PLEASED TO HAVE DELIVERED A PERFORMANCE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS.
* HOWEVER, SALES ACTIVITY IN LONDON PROPERTY MARKET IS NEAR HISTORIC LOWS AND THIS HAD A SIGNIFICANT IMPACT ON OUR OVERALL PERFORMANCE IN 2017.
* LOOKING AHEAD, WE EXPECT TRADING CONDITIONS TO REMAIN CHALLENGING IN 2018,
* CURRENT SALES PIPELINE IS BELOW WHERE IT WAS THIS TIME LAST YEAR.
* GROWING OUR LETTINGS BUSINESS IS A PRIORITY FOR FOXTONS AND WE HAVE ALREADY SEEN SOME ENCOURAGING RESULTS FROM INTRODUCTION OF NEW CUSTOMER INITIATIVES AND OUR USE OF TECHNOLOGY AND DATA;
* WE ANTICIPATE IMPLEMENTATION OF TENANT FEES BILL IN 2019. THOUGH AT THIS STAGE IT IS UNCLEAR EXACTLY WHAT LEGISLATION WILL LOOK LIKE, WE ARE EXPLORING WAYS TO MITIGATE IMPACT.
* FOXTONS REMAINS IN AN ATTRACTIVE POSITION WITH A ROBUST BALANCE SHEET, GOOD CASH GENERATION AND WITH NO DEBT
* WE EXPECT TRADING CONDITIONS TO REMAIN CHALLENGING DURING 2018, AND OUR CURRENT SALES PIPELINE IS BELOW WHERE IT WAS THIS TIME LAST YEAR.
* COST ACTIONS WE HAVE TAKEN AND OUR NET CASH POSITION MEAN WE ARE WELL PLACED TO WITHSTAND THESE CONDITIONS AND MAKE INVESTMENT WE HAVE IDENTIFIED.
* ENHANCED OPERATIONAL FOCUS, CUSTOMER INITIATIVES AND UTILISATION OF TECHNOLOGY AND DATA HAVE ALREADY SHOWN SOME PROGRESS;
* LONDON PROPERTY MARKET HAS ATTRACTIVE LONG-TERM CHARACTERISTICS AND OUR BRAND STRENGTH, COVERAGE AND APPROACH, POSITION US WELL TO MANAGE THROUGH CURRENT MARKET UNCERTAINTIES AND TAKE ADVANTAGE OF ANY FUTURE MARKET RECOVERY.”
* WHILST RECENT POLITICAL EVENTS HAVE PRODUCED UNCERTAINTY FOR BUYERS AND SELLERS, WE EXPECT LONDON TO REMAIN A HIGHLY ATTRACTIVE PROPERTY MARKET FOR SALES AND LETTINGS
* LONDON REMAINS A GLOBAL AND ECONOMIC POWERHOUSE WITH STRONG LONG-TERM FUNDAMENTALS INCLUDING HIGH POPULATION DENSITY AND LIMITED HOUSING STOCK. Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)