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Healthcare

BRIEF-France recorded a further 323 COVID-19 deaths in hospitals in last 24 hours -initial health ministry data

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) -

* FRANCE RECORDED A FURTHER 323 COVID-19 DEATHS IN HOSPITALS IN LAST 24 HOURS - INITIAL DATA FROM HEALTH MINISTRY’S GEODES SITE

* THERE IS A TOTAL NUMBER OF 2,902 PEOPLE IN FRANCE IN HOSPITAL INTENSIVE CARE UNITS WITH COVID-19 AT PRESENT - INITIAL DATA FROM HEALTH MINISTRY’S GEODES SITE

* THERE IS A TOTAL OF 25,872 PEOPLE HOSPITALISED IN FRANCE AT PRESENT WITH COVID-19 - INITIAL DATA FROM HEALTH MINISTRY’S GEODES SITE (Reporting by Sudip Kar-Gupta and Bertrand Boucey)

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