BRIEF-Francesca's Holdings Reports Q4 EPS Of $0.10

March 27 (Reuters) - Francesca’s Holdings Corp:
* FRANCESCA’S REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES FISCAL YEAR 2018 GUIDANCE
* Q4 SALES $138.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $137.8 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.19 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL YEAR 2018 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $30 MILLION
* EXPECTS TO OPEN APPROXIMATELY 35 BOUTIQUES AND CLOSE ABOUT 20 BOUTIQUES IN FISCAL YEAR 2018
* SEES DILUTED EPS IN RANGE OF $0.53 TO $0.63 FOR FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 2, 2019
* Q4 ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE WERE $0.20 Source text for Eikon: Further company coverage: