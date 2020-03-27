Healthcare
March 27, 2020 / 12:41 PM / in an hour

BRIEF-Frasers Hospitality Trust Expects Financial Performance For Q2 To Be Adversely Impacted

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Frasers Hospitality Trust:

* FHT EXPECTS ITS FINANCIAL PERFORMANCE FOR Q2 ENDING 31 MARCH 2020 TO BE ADVERSELY IMPACTED

* EXPECTS ITS FINANCIAL PERFORMANCE FOR 2Q FY2020 TO BE ADVERSELY IMPACTED BY COVID-19

* FIXED RENT COMPONENT IN MASTER LEASE STRUCTURE OVER MOST OF ITS PORTFOLIO WILL PROVIDE MINIMUM RENT AND DOWNSIDE PROTECTION

* SERIES OF COST CONTAINMENT MEASURES IMPLEMENTED,INCLUDING TEMPORARY CLOSURE OF ROOMS AND AMENITIES & UNPAID LEAVE FOR STAFF

* TEMPORARILY CLOSED FOOD & BEVERAGE OUTLETS IN ITS HOTELS IN SYDNEY AND MELBOURNE

* WILL PROGRESSIVELY CLOSE ITS UK PROPERTIES ON A TEMPORARY BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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