BRIEF-Freddie Mac Issues Monthly Volume Summary For Dec

Jan 25 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :
* FREDDIE MAC ISSUES MONTHLY VOLUME SUMMARY FOR DECEMBER 2017
* THE TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 9.0 PCTIN DECEMBER
* SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE AND GUARANTEE VOLUME WAS $13.7 BILLION IN DECEMBER
* TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,575 IN DECEMBER AND 45,164 FOR THE TWELVE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017
* FREDDIE MAC MORTGAGE-RELATED SECURITIES AND OTHER MORTGAGE-RELATED GUARANTEES INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 9.8 PCT IN DECEMBER
* THE AGGREGATE UNPAID PRINCIPAL BALANCE OF MORTGAGE-RELATED INVESTMENTS PORTFOLIO DECREASED BY APPROXIMATELY $600 MILLION IN DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: