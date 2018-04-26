BRIEF-Freddie Mac Issues Monthly Volume Summary For March 2018

April 26 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :
* FREDDIE MAC - THE TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 3.3% IN MARCH
* FREDDIE MAC - MORTGAGE-RELATED SECURITIES AND OTHER MORTGAGE-RELATED GUARANTEES INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 6.9% IN MARCH
* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY SERIOUSLY DELINQUENT RATE DECREASED FROM 106 BASIS POINTS IN FEBRUARY TO 97 BASIS POINTS IN MARCH
* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE AND GUARANTEE VOLUME WAS $9.7 BILLION IN MARCH
* FREDDIE MAC - AGGREGATE UNPAID PRINCIPAL BALANCE (UPB) OF MORTGAGE-RELATED INVESTMENTS PORTFOLIO DECREASED BY APPROXIMATELY $5.7 BILLION IN MARCH Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)