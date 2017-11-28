BRIEF-Freddie Mac Says Total Mortgage Portfolio Increased at Annualized Rate Of 6.0% In October‍​

Nov 28 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :
* FREDDIE MAC ISSUES MONTHLY VOLUME SUMMARY FOR OCTOBER 2017
* FREDDIE MAC - THE TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 6.0% IN OCTOBER
* FREDDIE MAC - TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,717 IN OCTOBER AND 38,212 FOR THE TEN MONTHS ENDED OCTOBER 31, 2017
* FREDDIE MAC - THE AGGREGATE UNPAID PRINCIPAL BALANCE OF MORTGAGE-RELATED INVESTMENTS PORTFOLIO DECREASED BY APPROXIMATELY $7.5 BILLION IN OCT
* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY SERIOUSLY DELINQUENT RATE REMAINED FLAT AT 86 BASIS POINTS IN OCTOBER
* FREDDIE MAC - MULTIFAMILY DELINQUENCY RATE INCREASED FROM 2 BASIS POINTS IN SEPTEMBER TO 3 BASIS POINTS IN OCTOBER
* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE & GUARANTEE VOLUME WAS $13.0 BILLION IN OCTOBER
* FREDDIE MAC - RELIEF REFINANCE MORTGAGES COMPRISED APPROXIMATELY 4% OF TOTAL REFINANCE VOLUME DURING OCTOBER
* FREDDIE MAC - FREDDIE MAC MORTGAGE-RELATED SECURITIES AND OTHER MORTGAGE-RELATED GUARANTEES INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 11.7% IN OCTOBER Source text for Eikon: Further company coverage: