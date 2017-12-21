FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 21, 2017 / 9:45 PM / 2 days ago

BRIEF-Freddie Mac's Total Mortgage Portfolio Increased At An Annualized Rate of 8.7% In November

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :

* FREDDIE MAC - TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 8.7% IN NOVEMBER

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE, GUARANTEE VOLUME $13.8 BILLION IN NOV

* FREDDIE MAC - TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,377 IN NOVEMBER AND 41,589 FOR THE ELEVEN MONTHS ENDED NOVEMBER 30, 2017

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY SERIOUSLY DELINQUENT RATE INCREASED FROM 86 BASIS POINTS IN OCTOBER TO 95 BASIS POINTS IN NOVEMBER

* FREDDIE MAC - MULTIFAMILY DELINQUENCY RATE DECREASED FROM 3 BASIS POINTS IN OCTOBER TO 2 BASIS POINTS IN NOVEMBER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.