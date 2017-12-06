FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fred's Reports Q3 Same Store Sales Fell 0.8 Percent
Sections
Featured
House tax positions begin to emerge ahead of Senate talks
Politics
House tax positions begin to emerge ahead of Senate talks
Google pulls YouTube from Amazon devices, escalating spat
Technology
Google pulls YouTube from Amazon devices, escalating spat
Winter holiday travel forecast to give U.S. airlines needed boost
Business
Winter holiday travel forecast to give U.S. airlines needed boost
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 6, 2017 / 12:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fred's Reports Q3 Same Store Sales Fell 0.8 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Fred’s Inc:

* FRED‘S INC. REPORTS THIRD QUARTER 2017 RESULTS

* Q3 SALES $493.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $499.8 MILLION

* Q3 SAME STORE SALES FELL 0.8 PERCENT

* - QTRLY LOSS EARNINGS PER SHARE $1.38

* -COMP STORE SALES IN Q3 OF 2017 INCLUDED NEGATIVE 36 BPS IMPACT AS RESULT OF SALE OF LOW PRODUCTIVE DISCONTINUED INVENTORY VERSUS Q3 OF 2016

* FRED‘S - Q3 INCLUDED CHARGES OF $0.96 PER SHARE AFTER TAX

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FRED‘S - Q3 EPS, ADJUSTED EBITDA NEGATIVELY IMPACTED BY MORE AGGRESSIVE INVENTORY REDUCTION

* FRED‘S - Q3 EPS, ADJUSTED EBITDA ALSO NEGATIVELY IMPACTED BY TIMING OF SHIPMENTS FOR HIGHER MARGIN SEASONAL MERCHANDISE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.