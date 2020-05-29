Healthcare
May 29, 2020 / 1:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Freedom Foods Group Says CEO To Forego His Entitlement To His Options Incentive Plan

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Freedom Foods Group Ltd:

* CEO TO FOREGO HIS ENTITLEMENT TO HIS OPTIONS INCENTIVE PLAN

* SEES PROVISION OF ABOUT $4M WILL BE REQUIRED TO BE CREATED IN 2H FY20 IN RESPECT OF AN EXPORT ACCOUNT

* PROGRESSED RESHAPING OF COMMERCIAL, ORGANISATIONAL STRUCTURES; ACTIONS RESULTED IN SOME REDUNDANCIES ACROSS BUSINESS

* EXPECTS TO REALISE MATERIAL CASH COST SAVINGS INTO FY 2021 FROM INITIATIVES

* FY EARNINGS RESULT WILL BE MATERIALLY IMPACTED BY COVID 19 ISSUES & ONE OFF CHARGES

* EXPECTS TO REALISE MATERIAL CASH COST SAVINGS INTO FY21 FROM INITIATIVES IN OPERATIONS

* SEES TOTAL CAPEX IN FY2020 TO BE IN RANGE OF $120 MILLION TO $130 MILLION

* SEES MATERIALLY REDUCED CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM IN FY2021

* DOES NOT ANTICIPATE PAYING A FULL YEAR DIVIDEND

* INITIAL ESTIMATES INDICATE WRITE DOWN OF ABOUT $25 MILLION IN INVENTORIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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