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May 3, 2018 / 4:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Freenet AG Confirms Guidance For The Financial Year 2018

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - freenet AG:

* DGAP-NEWS: FREENET AG CONFIRMS GUIDANCE FOR THE FINANCIAL YEAR 2018 ON THE BASIS OF STABLE RESULTS IN ALL SEGMENTS IN Q1/2018

* SAYS SLIGHT INCREASE IN TOTAL REVENUE TO 873.7 MILLION EUROS

* SAYS AFTER ADOPTION OF IFRS 15, ACTUAL REVENUE DISCLOSED IS STATED WITH 689.6 MILLION EUROS

* SAYS INCREASE OF 5.6 MILLION EUROS IN EBITDA^1 TO 106.5 MILLION EUROS

* SAYS FURTHER INCREASE IN POSTPAID CUSTOMER BASE TO 6.77 MILLION CUSTOMERS

* SAYS AT END OF Q1 OF 2018, FREENET TV REPORTED 1.02 MILLION SUBSCRIBERS

* SAYS FORECAST IS FOR MORE THAN 1.2 MILLION SUBSCRIBERS FOR FINANCIAL YEAR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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