BRIEF-Freenet AG Confirms Guidance For The Financial Year 2018

May 3 (Reuters) - freenet AG:
* DGAP-NEWS: FREENET AG CONFIRMS GUIDANCE FOR THE FINANCIAL YEAR 2018 ON THE BASIS OF STABLE RESULTS IN ALL SEGMENTS IN Q1/2018
* SAYS SLIGHT INCREASE IN TOTAL REVENUE TO 873.7 MILLION EUROS
* SAYS AFTER ADOPTION OF IFRS 15, ACTUAL REVENUE DISCLOSED IS STATED WITH 689.6 MILLION EUROS
* SAYS INCREASE OF 5.6 MILLION EUROS IN EBITDA^1 TO 106.5 MILLION EUROS
* SAYS FURTHER INCREASE IN POSTPAID CUSTOMER BASE TO 6.77 MILLION CUSTOMERS
* SAYS AT END OF Q1 OF 2018, FREENET TV REPORTED 1.02 MILLION SUBSCRIBERS
* SAYS FORECAST IS FOR MORE THAN 1.2 MILLION SUBSCRIBERS FOR FINANCIAL YEAR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: