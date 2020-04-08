Healthcare
April 8, 2020 / 5:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-French group Eurazeo: suspending dividend, setting up solidarity fund

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Eurazeo SE:

* EURAZEO IS GOING AHEAD WITH ITS SHAREHOLDERS’ MEETING ON THE ORIGINAL DATE, SUSPENDING 2019 DIVIDEND AND TAKING ACTION TO HELP COMBAT THE PANDEMIC

* EURAZEO ANNOUNCES, WITH THE SUPPORT OF ITS CORE SHAREHOLDERS, THE CREATION OF A €10 MILLION SOLIDARITY FUND

* AT THE END OF 2019, EURAZEO HAD €533 MILLION OF CASH PLUS A CONFIRMED SYNDICATED CREDIT FACILITY OF €1.5 BILLION

* EURAZEO ALSO HAS €3.8 BILLION OF “DRY POWDER” (CONFIRMED COMMITMENTS FROM PARTNERS THAT HAVE NOT YET BEEN CALLED UP)

* EURAZEO: EXECUTIVE BOARD MEMBERS HAVE DECIDED TO TAKE PART IN THE OVERALL EFFORT BY CONTRIBUTING 10% OF THEIR ANNUAL BONUSES FOR 2019, PAYABLE IN APRIL 2020, TO THE SOLIDARITY PLAN Further company coverage: (Reporting by Sudip Kar-Gupta)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below