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Consumer Goods and Retail
March 29, 2018 / 5:06 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-French group Sodexo cuts guidance for fiscal 2018 year

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Sodexo:

* REG-SODEXO FIRST HALF FISCAL 2018 ESTIMATES AND ANNUAL GUIDANCE UPDATE

* SEES ORGANIC REVENUE GROWTH OF +1.7% FOR FIRST HALF OF FISCAL 2018

* GROUP NOW EXPECTS TO DELIVER ORGANIC REVENUE GROWTH OF BETWEEN +1% AND +1.5%

* AM CONFIDENT WE WILL DELIVER STRONG GROWTH OVER MEDIUM TERM

* SEES DECLINING NORTH AMERICAN REVENUES AS WEIGHING ON TOP LINE GROWTH AND ON OUR MARGINS IN SECOND HALF

* Q2 PERFORMANCE WAS BELOW OUR EXPECTATIONS AND WE HAVE REDUCED OUR FINANCIAL GUIDANCE FOR FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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