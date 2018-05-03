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May 3, 2018 / 6:45 PM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Frequency Electronics Says Effective As Of April 27, Sold Its Interests In FEI-Gillam - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Frequency Electronics Inc:

* FREQUENCY ELECTRONICS - CHINESE-BASED COUNTERPARTY CO ENTERED INTO SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH, TO SELL FEI-GILLAM, DID NOT PERFORM ITS OBLIGATIONS

* FREQUENCY ELECTRONICS INC - TERMINATED SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH CHINESE-BASED COUNTERPARTY CO ENTERED INTO IN DEC 2016, TO SELL FEI-GILLAM

* FREQUENCY ELECTRONICS -EFFECTIVE AS OF APRIL 27, SOLD ITS INTERESTS IN FEI-GILLAM TO EUROPEAN BASED PURCHASER FOR NOMINAL PURCHASE PRICE - SEC FILING Source text: (bit.ly/2rkaCxg) Further company coverage:

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