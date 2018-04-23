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Market News
April 23, 2018 / 2:56 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Fresenius says believes that Akorn lawsuit is without foundation

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Fresenius Se says:

* AKORN, INC. SUES FRESENIUS FOR CONSUMMATION OF MERGER AGREEMENT AFTER ITS TERMINATION BY FRESENIUS

* FRESENIUS BELIEVES THAT LAWSUIT IS WITHOUT FOUNDATION, BECAUSE AKORN FAILED TO FULFILL SEVERAL CLOSING CONDITIONS

* AMONG OTHERS, FRESENIUS’ INDEPENDENT INVESTIGATION FOUND MATERIAL BREACHES OF FDA^1 DATA INTEGRITY REQUIREMENTS RELATING TO AKORN’S OPERATIONS. FRESENIUS WILL TAKE ALL NECESSARY AND APPROPRIATE MEASURES TO VIGOROUSLY CONTEST CLAIMS

* BELIEVES THAT LAWSUIT IS WITHOUT FOUNDATION, BECAUSE AKORN FAILED TO FULFILL SEVERAL CLOSING CONDITIONS Further company coverage:

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