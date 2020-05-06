BRIEF-Fresenius Says Impact Of Covid-19 On Outlook Cannot Be Assessed

May 6 (Reuters) - Fresenius:
* IMPACT OF COVID-19 ON OUTLOOK CANNOT BE RELIABLY ASSESSED AT THIS TIME
* GROUP MAINTAINS ORIGINAL GUIDANCE, EXCLUDING COVID-19 EFFECTS
* KABI WITH EXPECTED DIP IN CHINA PARTIALLY OFFSET BY SPIKE IN DEMAND FOR DRUGS, DEVICES FOR COVID-19 PATIENTS IN EUROPE, U.S.
* HELIOS GERMANY SUPPORTED BY LAW TO EASE FINANCIAL BURDEN ON HOSPITALS
* HELIOS SPAIN’S SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO COMBAT COVID-19 FACES REIMBURSEMENT UNCERTAINTIES
* Q1 NET INCOME OF 465 MILLION EUR Further company coverage: (Berlin Speed Desk)