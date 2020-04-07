Healthcare
April 7, 2020 / 7:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fresenius says it will increase supply of essential drugs

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Fresenius Medical Care AG & Co KGaA :

* FRESENIUS KABI TAKES COMPREHENSIVE MEASURES TO INCREASE SUPPLY OF ESSENTIAL DRUGS DURING COVID-19 PANDEMIC

* PRODUCTION OF CRITICAL DRUGS SCALED UP WITH PRIORITY SUPPLY FOR COVID-19 PATIENTS

* COMMITMENT TO PRICE STABILITY FOR ESSENTIAL DRUGS FOR COVID-19 PATIENTS DURING PANDEMIC

* FRESENIUS KABI WILL CONTINUE TO ALIGN ITS MANUFACTURING CAPACITIES TO THE DYNAMICALLY DEVELOPING DEMAND RESULTING FROM THE COVID-19 PANDEMIC

* FRESENIUS KABI IS RESPONDING TO THE SIGNIFICANT INCREASE IN WORLDWIDE DEMAND FOR ESSENTIAL DRUGS FOR THE TREATMENT OF COVID-19 PATIENTS, ESPECIALLY MEDICINES USED FOR SEDATION SUCH AS PROPOFOL AND PAIN MANAGEMENT DRUGS

* THE COMPANY IS MAXIMIZING SUPPLY WITH ALL COMPATIBLE MANUFACTURING CAPACITY NOW DEDICATED TO THESE VITAL DRUGS

Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below