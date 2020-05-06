Healthcare
May 6, 2020 / 3:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fresenius Sees No Impact Of COVID-19 On Dividend Payments

1 Min Read

May 6 (Reuters) - FRESENIUS SE & CO KGAA:

* AKORN DAMAGES CLAIMS: EXPECTS DELAWARE COURT DECISION IMMINENTLY - CONF CALL

* HELIOS SPAIN: TREATED AROUND 13% OF SPANISH COVID-19 INPATIENTS - CONF CALL

* DUE TO PANDEMIC, WE MAY SEE SOME CAPEX PROJECTS DELAYED, FOR EXAMPLE FROM THIS YEAR INTO THE NEXT - CONF CALL

* WILL LIKELY SEE LOWER INVESTMENT SPENDING AS WE GO THROUGH THE YEAR - CONF CALL

* ISSUING EQUITY IS NOT AN OPTION THAT WE ARE CONTEMPLATING - CONF CALL

* SEES NO IMPACT ON DIVIDEND PAYMENTS - CONF CALL Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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