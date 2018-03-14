FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 14, 2018 / 12:33 PM / in 16 hours

BRIEF-Frutarom Buys 70% Of Argentinian Flavors & Fragrances Group Meroar For $11.2 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Frutarom Industries Ltd:

* SECOND ACQUISITION FOR FRUTAROM IN 2018: FRUTAROM DEEPENS AND EXPANDS ITS PENETRATION INTO LATIN AMERICA IN THE FLAVORS AND FRAGRANCES ARENA

* FRUTAROM INDUSTRIES LTD - ‍FRUTAROM ACQUIRES 70% OF ARGENTINIAN FLAVORS & FRAGRANCES GROUP MEROAR FOR US$ 11.2 MILLION​

* FRUTAROM INDUSTRIES LTD - TRANSACTION WILL BE FINANCED THROUGH BANK DEBT

* FRUTAROM INDUSTRIES LTD - ‍PURCHASE AGREEMENT INCLUDES AN OPTION TO PURCHASE BALANCE OF MEROAR’S SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.