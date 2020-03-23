Healthcare
March 23, 2020 / 1:43 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-FSD Pharma Takes Steps To Mitigate The Impact Of Covid-19 On Its Cannabis Production Facility In Cobourg, Ontario

1 Min Read

March 23 (Reuters) - FSD Pharma Inc:

* FSD PHARMA TAKES STEPS TO MITIGATE THE IMPACT OF COVID-19 ON ITS CANNABIS PRODUCTION FACILITY IN COBOURG, ONTARIO

* FSD PHARMA - EFFECTIVE IMMEDIATELY, CO’S MANAGEMENT HAS IMPLEMENTED A SYSTEMATIC AND ORDERLY SCALE BACK OF FV PHARMA’S CULTIVATION OPERATIONS

* FSD PHARMA - IMPLEMENTED FURLOUGH POLICY FOR WORKFORCE, EXCEPT FOR CERTAIN PERSONNEL WORKING STAGGERED SHIFTS

* FSD PHARMA - ALSO CLOSED ITS FACILITY TO COLLABORATION PARTNERS AND CEASED THEIR OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below