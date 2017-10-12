BRIEF-Fugro divests non-core trenching and cable laying business to Global Marine Group

Oct 12 (Reuters) - FUGRO NV:
* FUGRO DIVESTS NON-CORE TRENCHING AND CABLE LAYING BUSINESS TO GLOBAL MARINE GROUP
* THE TRANSACTION INVOLVES THE TRANSFER OF 23 ABERDEEN BASED EMPLOYEES, 1 VESSEL, 2 TRENCHERS AND 2 REMOTELY OPERATED VEHICLES.
* TO CONTRIBUTE ITS TRENCHING AND CABLE LAYING BUSINESS TO GMG IN RETURN FOR EQUITY INTEREST OF CA. 24% IN COMBINED BUSINESS AND $7.5 MILLION SECURED VENDOR LOAN
* WILL PARTICIPATE IN A DIVERSIFIED SUBSEA CABLE INSTALLATION, MAINTENANCE AND MARINE TELECOM COMPONENT MANUFACTURING AND CABLE INTEGRATION BUSINESS
* WILL ALSO BECOME GMG’S PREFERRED PROVIDER OF SITE CHARACTERISATION AND ASSET INTEGRITY SERVICES
* EXPECTATION IS THAT THE TRANSACTION WILL BE CLOSED IN THE FOURTH QUARTER OF 2017 Source text: bit.ly/2yHaYEw Further company coverage: (Gdynia Newsroom)