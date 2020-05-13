Healthcare
May 13, 2020 / 2:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fulcrum Therapeutics Inc Qtrly Loss Per Share $0.81

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Fulcrum Therapeutics Inc:

* FULCRUM THERAPEUTICS - EXPECTS EXISTING CASH WILL BE SUFFICIENT TO ENABLE IT TO FUND ITS OPERATING EXPENSES INTO Q3 2021

* FULCRUM THERAPEUTICS REPORTS RECENT BUSINESS HIGHLIGHTS AND FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* FULCRUM THERAPEUTICS - AS OF MARCH 31, CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES WERE $81.2 MILLION, AS COMPARED TO $96.7 MILLION AS OF DEC 31, 2019

* FULCRUM THERAPEUTICS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.81 Source text for Eikon: [ID: nGNX7TRxhM] Further company coverage:

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