BRIEF-Fulcrum Therapeutics Inc Qtrly Loss Per Share $0.81

May 13 (Reuters) - Fulcrum Therapeutics Inc:
* FULCRUM THERAPEUTICS - EXPECTS EXISTING CASH WILL BE SUFFICIENT TO ENABLE IT TO FUND ITS OPERATING EXPENSES INTO Q3 2021
* FULCRUM THERAPEUTICS REPORTS RECENT BUSINESS HIGHLIGHTS AND FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* FULCRUM THERAPEUTICS - AS OF MARCH 31, CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES WERE $81.2 MILLION, AS COMPARED TO $96.7 MILLION AS OF DEC 31, 2019
* FULCRUM THERAPEUTICS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.81 Source text for Eikon: [ID: nGNX7TRxhM] Further company coverage: