Healthcare
May 18, 2020 / 11:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fulgent Genetics Receives Emergency Use Authorization From The FDA For Its RT-PCR Test For Detection Of SARS-CoV-2

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Fulgent Genetics Inc:

* FULGENT GENETICS RECEIVES EMERGENCY USE AUTHORIZATION FROM THE FDA FOR ITS RT-PCR TEST FOR DETECTION OF SARS-COV-2, THE VIRUS THAT CAUSES COVID-19

* FULGENT GENETICS - EUA ALLOWS FOR TEST TO BE USED WITH NASAL SWAB SPECIMENS WHICH CAN BE SELF-COLLECTED BY PATIENTS AT HOME

* FULGENT GENETICS - RT-PCR TEST GRANTED EUA BY FDA ONLY FOR DETECTION OF NUCLEIC ACID FROM SARS-COV-2, NOT FOR ANY OTHER VIRUSES OR PATHOGENS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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