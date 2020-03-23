Healthcare
March 23, 2020 / 8:48 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Fulham Shore To Halt All But Basic Capital Expenditure

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Fulham Shore PLC:

* FULHAM SHORE PLC - TRADING UPDATE

* FULHAM SHORE - DUE TO DECELERATING TRADING IN FEB & MARCH DUE TO VIRUS HIT, SEE THAT WE WILL MARGINALLY UNDERSHOOT MARKET EXPECTATIONS FOR CURRENT FY

* FULHAM SHORE PLC - HAVING TO REDUCE ALL OF COSTS TO A MINIMUM. THESE INCLUDE, AMONGST OTHERS, PROPERTY AND STAFFING COSTS

* FULHAM SHORE PLC - ARE LIKELY, HOWEVER, TO BENEFIT FROM BUSINESS RATES HOLIDAY AND ASSISTANCE TO BE PROVIDED BY CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME

* FULHAM SHORE PLC - TAKEN DECISION TO HALT ALL BUT OUR BASIC CAPITAL EXPENDITURE IN ORDER TO BETTER MANAGE OUR CASH FLOW Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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