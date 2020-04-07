Healthcare
April 7, 2020 / 11:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fundedbyme And Helsingborg Enter Into Cooperation

1 Min Read

April 7 (Reuters) - FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) :

* FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN AB (PUBL) AND THE CITY OF HELSINGBORG ENTER INTO COOPERATION REGARDING DONATION-BASED CROWDFUNDING

* COLLABORATION AGREEMENT HAS BEEN SIGNED TO HELP SMALL BUSINESS OWNERS DURING CORONAVIRUS CRISIS

* COLLABORATION IS NOT EXCLUSIVE, BUT BOTH PARTIES HOPE TO OPEN UP THE OPPORTUNITY FOR MORE MUNICIPALITIES SO THAT IT REACHES AS MANY ENTREPRENEURS AS POSSIBLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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