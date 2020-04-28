Healthcare
April 28, 2020 / 6:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fusion Antibodies Announces Placing To Raise £3 Mln

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Fusion Antibodies PLC:

* FUSION ANTIBODIES PLC - PLACING TO RAISE £3.0 MILLION

* FUSION ANTIBODIES - PLACING OF 3.3 MILLION NEW ORDINARY SHARES OF 4P EACH IN CO AT PRICE OF 90P PER SHARE TO RAISE £3.0 MILLION

* FUSION ANTIBODIES - PLACING SHARES WILL REPRESENT APPROXIMATELY 13 PER CENT. OF ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY

* FUSION ANTIBODIES - EXPECTS TO REPORT NUMBERS FOR FY 2020 IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS, WITH REVENUE OF NOT LESS THAN £3.8 MILLION

* FUSION ANTIBODIES PLC - ENDED FY 2020 WITH AN UNAUDITED CASH BALANCE OF £1.5 MILLION. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below