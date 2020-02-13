Healthcare
February 13, 2020 / 7:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Futura Medical Says Co Pursuing Medical Device Regulatory Pathway For Its Erectile Dysfunction Product

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Futura Medical PLC:

* FUTURA MEDICAL PLC - UPDATE ON POSITIVE EU REGULATORY DISCUSSIONS

* FUTURA MEDICAL - FUTURA CONFIRMS IT IS PURSUING MEDICAL DEVICE REGULATORY PATHWAY FOR ITS ERECTILE DYSFUNCTION PRODUCT

* FUTURA - COMMENCED FORMAL PROCEEDINGS FOR MED3000, ITS GEL FORMULATION, AS CLINICALLY PROVEN TREATMENT FOR ED TO BE APPROVED AS MEDICAL DEVICE

* FUTURA MEDICAL PLC - FUTURA ALSO HAS A CONFIRMED DATE FOR A FACE-TO-FACE MEETING WITH US FDA, DUE TO TAKE PLACE IN Q1 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below