BRIEF-Future Consumer Approves Termination Of JV With Mibelle A.G.

May 27 (Reuters) - Future Consumer Ltd:
* APPROVED TERMINATION OF JOINT VENTURE ARRANGEMENT WITH MIBELLE A.G.
* APPROVED LIQUIDATION OF JV CO, MIBELLE FUTURE CONSUMER PRODUCTS A.G.
* IN PROCESS OF ENTERING PACTS TO EFFECT TERMINATION OF JV, LIQUIDATION OF JV CO
* TERMINATES JV AS CURRENT ECONOMIC SITUATION AND PERFORMANCE OF JV AND ITS INDIAN UNIT IS COMMERCIALLY NOT VIABLE TO CONTINUE
* UPON TERMINATION, MIBELLE INDIA CONSUMER PRODUCTS PVT LTD SHALL DISCONTINUE BUSINESS OPERATIONS IN INDIA
* NO MATERIAL IMPACT ON BUSINESS OF CO DUE TO TERMINATION Source text for Eikon: Further company coverage: