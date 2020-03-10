BRIEF-Future Doesn't Expect Impact On Profit For Year To Sept 30 2020 Due to COVID-19

March 10 (Reuters) - Future PLC:
* DOES NOT EXPECT THERE TO BE AN IMPACT ON PROFIT FOR YEAR TO 30 SEPTEMBER 2020 AND NO IMPACT ON FOLLOWING FINANCIAL YEAR DUE TO COVID-19
* TWO UK EVENTS POSTPONED INCLUDE PHOTOGRAPHY SHOW AND HOMEBUILDING & RENOVATING SHOW, BOTH OF WHICH WERE SCHEDULED LATER THIS MONTH
* DO NOT EXPECT ANY IMPACT ON PROFIT AS A RESULT OF POSTPONING EVENTS
* SEEING LIMITED IMPACT OF CORONAVIRUS IN DAY-TO-DAY BUSINESS MODEL
* DOES NOT EXPECT ANY IMPACT ON PROFIT AS A RESULT OF POSTPONING EVENTS. Source text for Eikon: Further company coverage: