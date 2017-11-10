BRIEF-Future Gaming Group signs share transfer agreement

Nov 10 (Reuters) - FUTURE GAMING GROUP INTERNATIONAL AB:
* SIGNED SHARE TRANSFER AGREEMENT WITH VIISTEK MEDIA REGARDING ACQUISITION OF ALL SHARES IN CO
* FUTURE GAMING GROUP INTERNATIONAL AB - SIGNED SHARE TRANSFER AGREEMENT WITH BETHARD GROUP REGARDING ACQUISITION OF BETHARD‘S TWO CASINO BRANDS SVERIGEKRONAN AND SUOMIVEGAS
* TOTAL FUNDING FOR THE ACQUISITIONS AMOUNTS TO ABOUT SEK 130 MILLION
* WILL EVALUATE BOND FINANCING OF UP TO SEK 140 MILLION TO FINANCE THE ACQUISITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)