BRIEF-G-III Apparel Group Reports Q3 Earnings Per Share Of $1.65

Dec 5 (Reuters) - G-III Apparel Group Ltd:
* G-III APPAREL GROUP LTD ANNOUNCES THIRD QUARTER FISCAL 2018 RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.54 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.67 EXCLUDING ITEMS
* SAYS NOW FORECASTING NET INCOME PER DILUTED SHARE BETWEEN $1.33 AND $1.43 FOR FULL FISCAL 2018
* G-III APPAREL GROUP LTD FY EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35, REVENUE VIEW $2.80 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS CONTINUES TO FORECAST NET SALES OF APPROXIMATELY $2.80 BILLION FOR FULL FISCAL YEAR ENDING JANUARY 31, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: