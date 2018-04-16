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April 16, 2018 / 10:03 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-G1 Therapeutics Announces Initiation Of Phase 1B/2 Clinical Trial Of G1T38 In Combination With Tagrisso

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - G1 Therapeutics Inc:

* G1 THERAPEUTICS ANNOUNCES INITIATION OF PHASE 1B/2 CLINICAL TRIAL OF G1T38 IN COMBINATION WITH TAGRISSO FOR EGFR-MUTANT NON-SMALL CELL LUNG CANCER

* G1 THERAPEUTICS INC - ASTRAZENECA IS PROVIDING TAGRISSO FOR PHASE 1B/2 CLINICAL TRIAL UNDER NON-EXCLUSIVE CLINICAL TRIAL COLLABORATION AGREEMENT

* G1 THERAPEUTICS - OPEN-LABEL TRIAL IS EXPECTED TO ENROLL APPROXIMATELY 145 PARTICIPANTS IN TWO PARTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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