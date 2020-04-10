G20
April 10, 2020 / 8:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-G20 agrees on need for price stability, did not talk about 'numbers' - Canada minister

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Canada’s Natural Resources Minister Seamus O’Regan, after a call between G20 energy ministers, says:

* G20 MEMBERS, INCLUDING SAUDI ARABIA AND RUSSIA, AGREED ON THE NEED FOR OIL PRICE STABILITY

* G20 ENERGY MINISTERS DID NOT DISCUSS ‘NUMBERS’

* DOES NOT COMMENT ON WHETHER COUNTRY IS WILLING TO FURTHER CURTAILMENT AFTER G20 ENERGY MINISTERS’ TALKS

* G20 AGREED TO SET UP FOCUS GROUP TO REPORT ON COORDINATED RESPONSE ON OIL

* CANADA IMPLORED UPON ALL COLLEAGUES TO DO WHAT THEY COULD TO ACHIEVE PRICE STABILITY, IS IN EVERYONE’S BEST INTERESTS

* G20 ‘NOT WHERE WE NEED TO BE’ YET ON OIL BUT TOOK HUGE STEP FORWARD (Reporting by Steve Scherer)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below